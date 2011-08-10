《中国新债预测》国开行10年固息续发债收益率预测均值4.65%,接近二级市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 国开行10年固息债
* 招标金额: 不超过150亿元人民币
* 招标时间: 周四(11日)10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 4.58%-4.72%
* 预测均值: 4.65%
路透上海8月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标续发行10年期固息债.路透调查显示,该期债剩馀期限约6.3年,而目前二级市场相近期限的现券收益率与国债利差高于历史均值,配置价值较好,预计明日中标收益率或接近甚至略低于二级市场,市场预测均值4.65%
华东一银行交易员称,"(目前)政策性金融债跟国债利差比较大,在历史上算高的,银行配置的话,应该还不错."
根据中债登数据计算显示,目前六年期政策性金融债与国债利差维持在75个基点(bp)左右,高于历史均值.
上述交易员并指出,近期资金面转宽,再加上国际金融市场的动荡,避险情绪上升的背景下,银行可能会加大现券的配置,预计明日该期债的中标利率将落于二级市场水平附近.
中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,六年固息政策金融债最新收益率报4.6166%.现券二级市场,剩馀期限6.63年的国开行固息债tCN110216=CFXM今日最新双标报价为4.69%/4.64%.
以下为该期债的具体条款:
46期(2007年第25期增发债)
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标时间 8月11日10:00-11:00
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 8月18日
起息日 8月18日
分销期 8月12日-8月18日
上市日 8月24日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第46期国开债为国开行2007年第25期金融债券的增发债券,期限10年,债券起息日为2007年11月29日,兑付日为2017年11月29日,票面利率5.07%.
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。