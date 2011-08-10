《日本央行焦点》央行将继续买入更多上市交易基金,以于支撑市场人气

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月10日电---据了解日本央行想法的人透露,日本央行在过去数日购买了比以往都要多的上市交易基金(ETFs),目的是给惊慌的市场一个心理支撑,但并非是刻意直接影响股价.
继上周把资产购买计划规模扩大一半至15万亿(兆)日圆(1,940亿美元)之後,日本央行也很可能会继续积极地买入这类基金.在此期间,日本央行把ETF的购买目标自9,000亿日圆提高至1.4万亿日圆.
日本央行在最近的股市大跌期间扩大了ETF购买量,单在周二一天就购买了256亿日圆,创下了单日最多购买纪录,并且是央行首次连续三个交易日购买ETF.之前在8月2日至8月8日期间(除了8月4日)每日购买量为241亿日圆.8月4日央行在当天举行政策会议.
实际上日本央行的每日购买量一直在稳步增加,从2010年12月的逾140亿日圆增加至今年3月中旬的近160亿日圆,再增加至7月超过200亿日圆.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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