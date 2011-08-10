《日本央行焦点》央行将继续买入更多上市交易基金,以于支撑市场人气

路透东京8月10日电---据了解日本央行想法的人透露,日本央行在过去数日购买了比以往都要多的上市交易基金(ETFs),目的是给惊慌的市场一个心理支撑,但并非是刻意直接影响股价.

继上周把资产购买计划规模扩大一半至15万亿(兆)日圆(1,940亿美元)之後,日本央行也很可能会继续积极地买入这类基金.在此期间,日本央行把ETF的购买目标自9,000亿日圆提高至1.4万亿日圆.

日本央行在最近的股市大跌期间扩大了ETF购买量,单在周二一天就购买了256亿日圆,创下了单日最多购买纪录,并且是央行首次连续三个交易日购买ETF.之前在8月2日至8月8日期间(除了8月4日)每日购买量为241亿日圆.8月4日央行在当天举行政策会议.