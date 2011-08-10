〔中国金属〕7月铜进口环比增9.5%至半年来新高,反弹势头料延续(更新版)

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* 7月铜进口环比增9.5%,反弹符合市场预期

* 未来的几个月进口或续增

路透北京8月10日电---7月铜进口延续反弹势头.中国7月铜进口环比增长9.5%至六个月来新高,基本符合市场预期,进口增长主因5、6月份国内进口亏损的收窄提振了贸易商采购积极性.

海关数据显示,中国未锻造的铜及铜材7月进口量达到306,626吨,同比下降10.6%,而环比增长9.5%.1-7月的进口量达到2,007,838吨,同比下降22%.[ID:nEAP307725]

分析师称,结合统计局的产量数据显示,中国国内的表观消费量在经过了上半年的去库存化後出现增长,而由于上半年铜进口有较大幅度下降,且中国下半年铜需求料受益保障房等需求而改善,预期未来几个月铜进口量仍将有所增长.

"今日海关发布的进口数据以及统计局发布的产量数据局基本在市场的预期之中,进一步验证了上半年中国市场的清库过程."上海中期金属分析师方俊峰称.

"本月铜、废铜进口数据环比继续回升,符合市场对中国需求恢复的预期."银河证券的金属研究员张一凡称.

不过另一位分析师强调,1-7月铜进口同比下降22%,显示中国紧缩政策已经使得铜需求相对放缓.

张一凡并认为,在目前市场环境下,结合套利窗口打开,市场未来将继续保持对中国进口的良好预期,有望支持有色金属市场尽快稳定并出现一定时期的反弹.

不过长期看,国内消费情况仍不明朗,且中小企业仍面临融资难,难以建立库存.如果进口量持续恢复,供给增加将对价格形成压力.

统计局此前公布数据显示,中国7月精炼铜产量环比增长0.2%至47.8万吨,连续第二个月创纪录新高.

中国铜进口数据,参见(link.reuters.com/suh23s)

渣打银行商品分析师朱慧在分析报告中预计,受益中国电网和保障房建设进程,下半年中国铜需求料改善,中国有望于三季度末开始补充铜库存,从而支撑LME(伦敦金属交易所)三月铜的价格.(完)