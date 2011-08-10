〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住亮丽涨幅,中国贸易数据构成支撑

路透悉尼/惠灵顿8月10日电---澳元与新西兰元周三守住在海外市场的亮丽涨幅,因美联储承诺维持低利率政策至2013年中期,且中国贸易数据意外强劲,对二者提供支撑.

澳元/美元AUD=D4持坚在1.0354美元.在美国联邦储备理事会(FED)宣布至少再维持两年低利率政策之後,澳元曾在海外市场大涨3.4%,至1.0418美元.