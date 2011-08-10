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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 14:14 BJT

〔日本股市〕日经指数反弹回升,但日圆升值构成压力

路透东京8月10日电---日经指数周三结束连续三日的跌势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将再维持两年接近零的利率後,美股飙升.不过绩优出口类股因日圆再次上扬而下跌.

日经指数.N225收高1.1%,报9,038.74点.东证股价指数.TOPX涨0.8%至776.73点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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