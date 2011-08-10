〔英国个股〕汇丰将美国信用卡业务售与Capital One,作价26亿美元

路透香港8月10日电---汇丰控股(HSBA.L)已同意将美国信用卡和零售服务业务以约26亿美元的溢价出售给Capital One Financial(COF.N).汇丰欲通过剥离非核心业务,为其庞大的业务瘦身.

此次业务出售是汇丰行政总裁欧智华今年5月制定35亿美元成本削减计划的一部分.截至6月底,该部门总资产规模达304亿美元.

截至2011年6月30日的半年间,该部门实现税後获利6亿美元.此交易将令汇丰整合後的核心一级资本充足率提高60个基点至11.4%.

欧智华称,该交易短期内将产生稀释效应,但集团风险加权资产将最多因此减少400亿美元,并估计能帮助汇丰录得24亿美元的税後利润.

Capital One将以现金加股票方式进行交易,汇丰同意最多接受7.5亿美元Capital One股票.

Capital One收购汇丰业务有其目的,在完成ING Direct交易後他希望增加自身资产.消息人士此前表示,富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)亦对收购有兴趣.

汇丰上周称,将把表现不佳的美国分支缩减近一半,以约10亿美元的价格将其中195家分支售与First Niagara Financial GroupFNFG.O,并关闭另外13家分支.[ID:nCN1865845]

外界一直批评汇丰业务分布过广,该行在全球87个市场拥有约9,500万客户.欧智华正致力于将工作重心转至提高公司盈利能力.(完)