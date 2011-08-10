〔欧洲个股〕雀巢上调全年展望,因上半年业绩好于预期

路透苏黎世8月10日电---全球最大的食品集团--雀巢(Nestle)NESN.VX上调全年展望,因新兴市场对Maggi和Nescafe产品需求强劲,助其上半年基础营收成长7.5%,表现优于预期.

雀巢称,预计今年基础营收增长将达到长期目标区间5-6%的上档,经常性收入利润将会更高.该公司还生产奇巧和Nespresso.

"在政治和经济不稳定因素充斥,原材料价格上涨,以及瑞郎升值的时代,雀巢继续强劲增长,"执行长Paul Bulcke在一份声明中称.

涨价帮助雀巢抵消部分原材料价格上涨,所导致的成本激增.举例来说,咖啡、可可和糖在今年稍早达到峰值.(完)