〔中国汽车〕7月乘用车销量同比稳增但环比下降,後期料进入反弹(更新版)

(新增细节和背景)

* 7月乘用车销售同比稳定增长6.74%,环比下降8.78%

* 将进入初步反弹期,後期料持续向好

* 乘用车自主品牌市场占有率继续呈现下降趋势

* 日系轿车市场占有率重新超过自主品牌

路透北京8月10日电---中国汽车工业协会周三公布数据显示,7月乘用车销售同比保持稳定增长,但时值传统淡季,环比销量有所下降.随着"金九银十"的传统销售旺季逐步临近,预计车市将进入初步反弹期,後期市场料持续向好.

历经过去两年近50%和超过30%的高速增长,中国车市今年进入平缓增长.数据显示,中国7月共销售乘用车101.18万辆,同比增长6.74%,但环比下降8.78%.今年前七个月乘用车销售同比增长5.89%至812.37万辆,增幅与上半年基本持平.

乘用车自主品牌市场占有率继续呈现下降趋势,但日系品牌逐步走出震後行业阴霾,销量继续呈现较快增长,日系轿车市场占有率超过自主品牌,重新回到第一的位置.

中汽协数据并显示,7月自主品牌乘用车共销售36.56万辆,环比下降18.14%,同比下降3.21%.该数字占乘用车销售总量的36.13%,占有率环比下降4.13个百分点,同比下降3.79个百分点.

同期,日系品牌轿车销售18.06万辆,占轿车销售总量的24.95%;自主品牌轿车共销售17.80万辆,占轿车销售总量的24.59%.

宏源证券研究报告认为,7月份乘用车市场批发趋势平稳,终端零售表现亦较好,乘用车市场进入初步反弹期,8、9月份市场将持续向好.

中汽协数据并显示,7月总体的汽车产销为130.61万辆和127.53万辆,环比下降6.96%和11.19%,同比增长1.26%和2.18%.

1-7月汽车累计产销1,046.24万辆和1,060.18万辆,同比增长2.33%和3.22%.

7月份销量排名前十位的轿车品牌依次是:卡罗拉、凯越、宝来、科鲁兹、凯美瑞、桑塔纳、捷达、赛欧、阳光和悦动,与上月相比卡罗拉和凯美瑞重回前十,环比增长均超过60%,表现最为突出.

7月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽大众、上海通用、上海大众、东风日产、北京现代、一汽丰田、奇瑞、神龙、广汽本田和长安福特.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月

6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% 19.3% 18.7% 13.6% (完)