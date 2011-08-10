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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 14:54 BJT

〔韩国汇市〕一个月期美元/韩元NDF微涨,受朝鲜向韩国海域发射炮弹影响

路透新加坡8月10日电---一个月期美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)KRW1MNDFOR=周三微涨,此前媒体报导称朝鲜向韩国海域发射炮弹.

一个月期美元/韩元NDF一度高见1,086.0韩元,报导传出前则为1,083左右.

但有报导称此轮开火明显是军事演练,随後NDF脱离高位回落至1,084.5韩元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 侯向明

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