〔欧股业绩〕德国商业银行第二季获利远逊预估,归咎希腊债券相关减损

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国商业银行下调2011年获利目标
* 称实现2012年目标要取决于稳定市况
* 希腊债券减损7.6亿欧元
* 第二季税前获利5,500万欧元,路透调查平均预估为1.05亿欧元
路透法兰克福8月10日电---德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)第二季获利几乎完全为希腊主权债相关7.6亿欧元减损所侵蚀;受欧债危机影响,该行亦被迫下调了2011年获利目标.
德商行称,不包括内部坏账银行和Eurohypo房地产融资部门的"核心"银行业务,2011年营业利润或远高于2010年.
德商行此前曾表示,预计2011年该行整体业务的营业利润将远超2010年的13.86亿欧元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选