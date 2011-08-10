〔欧股业绩〕德国商业银行第二季获利远逊预估,归咎希腊债券相关减损

* 德国商业银行下调2011年获利目标

* 称实现2012年目标要取决于稳定市况

* 希腊债券减损7.6亿欧元

* 第二季税前获利5,500万欧元,路透调查平均预估为1.05亿欧元

路透法兰克福8月10日电---德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)第二季获利几乎完全为希腊主权债相关7.6亿欧元减损所侵蚀;受欧债危机影响,该行亦被迫下调了2011年获利目标.

德商行称,不包括内部坏账银行和Eurohypo房地产融资部门的"核心"银行业务,2011年营业利润或远高于2010年.