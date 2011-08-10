〔中国票据市场〕转贴利率窄幅波动,银行腾挪空间受限遏制交投

路透上海8月10日电---中国票据市场转贴利率报价周三依旧窄幅波动.银行对票据规模的控制无松动迹象,其转贴业务的腾挪空间仍受限,这继续对市场交投形成压制.

"我们也是看着指标在做,总行下(票据业务)指标,规模是定了的,有规模就买点,超了就出,"华南一银行交易员表示.

他指出,目前国内经济表现尚平稳,物价上涨压力依旧较大,然而欧美债务问题愈演愈烈,这可能会延缓中国继续紧缩政策的步伐,但还远未到放松政策的地步,银行控信贷增速的基调暂不会扭转,打压票据市场的根本原因仍存,转贴利率难摆脱高位运行的格局.

中国7月CPI同比涨幅创下37个月新高,不过分析人士认为,本月数据或已是强弩之末,未来CPI料逐步回落.同时,在欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现之际,央行加息等政策调整时点可能推迟,稳健性则会增强.[ID:nCN1883611]

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,随後引发全球金融市场动荡.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5123/7.8845 8.8815/8.2925 9.3082/8.5647

上日 8.5430/7.9450 8.8870/8.3500 9.3150/8.6532

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变动-3.07bp/-6.05bp -0.55bp/-5.75bp -0.68bp/-8.85bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.7822%,较上日的6.8804%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2106/3.1326 3.3565/3.2884

上日 3.3123/3.2393 3.3869/3.3248

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)