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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 14:56 BJT

〔日本债市〕公债期货微升,此前美联储承诺长期维持低利率

* 逢低买盘出现,但对进一步推低收益率保持谨慎

* 超长期公债收复周二40年期公债标售遇冷所引发的跌幅

路透东京8月10日电---日本政府公债期货周三微升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将近零利率再维持两年,但公债现券收益率(殖利率)徘徊在数月低点附近,令期货涨幅受限.

公债现券价格涨跌不一,20年期和30年期等超长期公债表现出色,收复周二40年期公债标售遇冷後出现的跌幅,而10年期日本公债承压走低,因银行卖出该券种并买入五年期公债.

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