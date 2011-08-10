〔日本债市〕公债期货微升,此前美联储承诺长期维持低利率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 逢低买盘出现,但对进一步推低收益率保持谨慎
* 超长期公债收复周二40年期公债标售遇冷所引发的跌幅
路透东京8月10日电---日本政府公债期货周三微升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将近零利率再维持两年,但公债现券收益率(殖利率)徘徊在数月低点附近,令期货涨幅受限.
公债现券价格涨跌不一,20年期和30年期等超长期公债表现出色,收复周二40年期公债标售遇冷後出现的跌幅,而10年期日本公债承压走低,因银行卖出该券种并买入五年期公债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。