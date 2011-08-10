〔美国金融〕标准普尔"担心"美国银行业的盈利状况将受多重因素的制约

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约8月9日电---评级机构标准普尔周二表示,其愈加担心,美国银行业的盈利状况将受到经济增长缓慢,主权债务问题,以及抵押贷款痼疾的制约.
发布该声明的四天前,标准普尔下调了美国AAA信用评级,导致市场剧烈动荡,对大型银行类股的影响尤其大.
标准普尔的银行业分析师预计,2011年美国银行业的净利会"温和增长",因为信贷损失在减少.然而,他们警告称,美国银行业的"营收将温和下降",因为贷款增长疲弱且利率较低.
"我们越来越担忧于经济增长缓慢、欧洲主权债务问题和抵押贷款风险挥之不去,"银行信贷分析师Kenneth Frey在标准普尔季度银行业电话会议上谈到.
Frey提到,虽然银行信贷评级、获利、资产质量和资本实力在第二季得到提升,但分析师正在重新考量对美国银行业第三季持续改善的正式预估.
他说,"过去几日的事件"引发了他们的忧虑.
美国最大的银行--美国银行(BAC.N)的股价周一暴跌20%,创三日之最,在此期间,该行蒸发了近三分之一的市值.美国第三大银行--花旗集团(C.N)的股价周一挫跌16.4%.
这两支股票在周二扳回了部分跌幅,美国银行和花旗集团分别收高16.7%和13.9%.KBW美国银行业指数.BKX上涨7.00%.
标普对美国银行业作出的展望,特别是针对大型银行的展望,引发了有关美国经济放缓,抵押贷款市场风险和欧洲主权债务问题的忧虑.
该评级机构表示,美国地方银行受到商业地产问题的威胁.
标普称,美国银行业所持欧洲国家的直接风险敞口"不大,不会遭波及."
据标普表示,大型银行受惠于在企业并购和资本筹集方面提供咨询的投行业务,但这种刺激作用可能是短暂的.
标普在其网站公布电话会议上的幻灯片中指出,"由于美国经济趋于疲弱,且主权债务危机持续,银行业进一步改善的可能性降低."
标普重申稍早声明,称调降美国公债评等不会对美国大型银行评等带来直接影响,因为美国政府大而不能倒的政策私下仍然生效.(完)
--编译 兰秀娟/王翔琼;审校 田建华
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