《全球经济分析》为债务所绑架,欧洲美国巨额债务令中国进退维谷

路透伦敦8月10日电---8月这股戏剧性的金融冲击波,很可能会给已经历时四年之久的全球信贷危机开启第三个阶段--最终使债权国也难以幸免.目前看来,这股冲击波源于经济低迷,而又有催生另一场经济衰退之势.

这场由西方国家按揭贷款与房地产泡沫触发的信贷危机,首先重创了银行业,现在使被迫救助银行业的政府陷于危机.

全球三大评级机构之一的标准普尔已经剥夺了美国象征"无风险"的AAA主权债信评级,而欧元区不是疲于应对国家破产就是要解决成员国的流动性危机,这场战争的胜利也看起来似乎遥遥无期.

随着市场对西方国家解决债务问题的能力或意愿的信心迅速低落,这场大戏的下一个转折点将转向为其提供贷款的盈馀国家.

这也难怪在过去一周里,身为债权国的中国是表现最为焦虑的国家之一.中国的官方媒体谴责美国嗜债成瘾,并批评其在预算问题上的政治角力是"短视"行为.中国的焦虑程度丝毫不亚于身为债务国的美国,以及摇摇欲坠的意大利或西班牙等国.

俗话说,如果你欠银行一千块,你会有麻烦;但如果你欠它一百万,银行会有麻烦.

中国对美国的借款已经高达2万亿(兆)美元,这相当于把中国30%的年产出都存放在同一个国家,并且中国3.2万亿(兆)外汇储备中剩馀的绝大多数可能都借给了欧洲国家.

让中国或许其他债权国感到愤怒的是,他们现在已经被自己的债务人所绑架,并且有被洗劫的可能.因为确信肯定能收回资金,这些国家和机构一直向美国提供贷款.

尽管标准普尔上周调降了美国AAA的主权债信评级,以及市场担心意大利或西班牙无力还债,违约的担忧仍看似有些夸大.但政府无力安抚投资者的担忧,市场日益感到不安,这件事本身必定会影响到经济增长,而经济增长又对债务的长期可持续性至关重要.