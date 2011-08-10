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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 15:30 BJT

《外汇动态》美元兑日圆下行风险增加--花旗分析师

0655GMT---交易商称亚洲主权基金及对冲基金在欧洲交易时段对美元/日圆有需求,为美元降向76.29日圆及纪录低位76.25日圆的跌势带来缓冲.

花旗分析师表示,日本当局持续干预的威胁或在消退.

"日圆干预基金规模的上限决定于财务省未偿金融票据规模.本财年预算分配为150万亿(兆)日圆,其中已经使用了117万亿日圆.这意味着除非向日本国会提出扩大基金规模,否则仅剩33万亿左右的资金,"他们在报告中指出.他们还指出日本散户投资客的仓位仍为作空日圆.

美元兑日圆JPY=日内最新跌0.5%,约报76.70日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫

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