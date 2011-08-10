《外汇动态》美元兑日圆下行风险增加--花旗分析师

0655GMT---交易商称亚洲主权基金及对冲基金在欧洲交易时段对美元/日圆有需求,为美元降向76.29日圆及纪录低位76.25日圆的跌势带来缓冲.

"日圆干预基金规模的上限决定于财务省未偿金融票据规模.本财年预算分配为150万亿(兆)日圆,其中已经使用了117万亿日圆.这意味着除非向日本国会提出扩大基金规模,否则仅剩33万亿左右的资金,"他们在报告中指出.他们还指出日本散户投资客的仓位仍为作空日圆.