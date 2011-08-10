《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月10日电---以下为FXCM分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元正显示出短期多头趋势,只要价格在1.4250美元上方交投,这种趋势就将保持强劲.在这种情况下,我们预计在1.44美元将形成阻力位,若该水平被突破,则其後的阻力位将是1.45美元.

英镑/美元:投资者今日将关注1.62美元.如果价格在该水平上方交投,则有可能升向1.64美元.如果价格跌破1.64美元,则预计将跌向1.6050美元.

欧元/英镑:市场动能已转为利好欧元,因短期多头趋势已确立.价格有一些超买,不能排除下修到0.8775英镑的可能,不过只要价格能保持在0.8750英镑上方交投,则预计未来有可能升向0.8850和0.8900英镑.

欧元/日圆:欧元兑日圆缓慢走低,只要价格不突破隔夜高位111.25日圆,趋势仍将保持空头.我们预计欧元/日圆将跌向昨日低点109日圆.

美元/日圆:日圆现在77日圆下方交投,这将为其兑美元涨向76日圆打开空间.只要美元/日圆在77.35日圆下方交投,美元下行趋势就不会改变.若美元能突破77.35日圆水平,将最终令其升向78日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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