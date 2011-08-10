〔中国债市〕人民币利率互换普涨,受美股大涨等激励但未来升幅有限

路透上海8月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周三普涨,美股大涨提振市场信心,加之国内经济指标表现不俗,令IRS报价扶摇直上,升幅达5-10个基点(bp).但全球经济增长依然忧虑不断,阻滞IRS上升空间,近期料盘整观望.

"短端上的比较多,一年的上来差不多有10个点,主要是美股反弹的关系,而且今天的贸易数据也不错",上海一外资行交易员称.

美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策声明中发出的经济信号.[.NCN]

但上述交易员也指出,尽管国内经济指标较为乐观,但数据显示的是过去一个月的经济增长情况,未来仍可能收外围经济的拖累,因而存在较大不确定性,谨慎情绪下市场料以区间震荡走势为主.

北京一银行交易员亦称,"最近市场动荡的厉害,可能会观察观察吧."

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点,受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.面对全球经济充满不确定性,中国货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.[ID:nCN1889903]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5950/ 3.6967 3.6993/ 3.7879 3.7771/ 3.8700 3.8429/ 3.9357 3.8300/ 4.1170

周二 3.5440/ 3.6240 3.6450/ 3.7342 3.7100/ 3.7950 3.7900/ 3.8783 3.7940/ 4.0670

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变动 +0.0510/+0.0727 +0.0543/+0.0537 +0.0671/+0.0750 +0.0529/+0.0574 +0.0360/+0.0500

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)