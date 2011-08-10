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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 15:17 BJT

〔日本股市〕日经指数追随美股反弹收升1.1%,但日圆升值令大盘承压(更新版)

(新增细节)

路透东京8月10日电---日经指数周三结束连续三日的跌势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将再维持两年接近零的利率後,美股飙升.不过绩优出口类股因日圆再次上扬而下跌.

散户纷纷回补互联网类股,推动日经指数反弹.社交网络服务运营商Gree Inc(3632.T)飙升8.5%至纪录高位,此前其公布的业绩好于预期,并且高盛将其评级上调至"买入".

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