〔外汇期权〕一个月欧元/瑞郎价平期权波动率再创新高35.0%--IFR

IFR伦敦8月10日电---欧元/瑞郎在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议後跌至1.0075,一个月欧元/瑞郎价平期权波动率再度蹿升10.0%至35.0%(较周一触及雷曼事件以来历史高位20.0%高出15.0%).

该档期权波动率在伦敦盘初开高,报25.0%/32.0%,欧元/瑞郎现汇回升至1.0300上方.

美元/瑞郎再创历史新低0.7068,一个月美元/瑞郎期权波动率早盘续涨至24.0%,尽管现汇价格走高.这令已然位于纪录高位的一个月美元/瑞郎期权波动率较同档欧元/美元期权波动率(目前在9.25%左右)溢价上升近6.0%.

一个月欧元/美元期权波动率在周二稍早触及14个月新高16.0%後,已回落1.25%.随着FOMC会议相关事件风险已经过去,欧元/美元现汇依然呈区间波动,尽管其他货币走势振荡.

一年期欧元/美元价平期权波动率从14.5%回落至14.25%,但买卖价差走阔.

澳元/美元期权波动率下滑,因现汇在周二从0.9927低位反弹後,目前持守在1.0300上方.一个月期权波动率今天从20.5%高位回落至17.0%.一个月期权风险逆转指标(RR)从周二的5.75%回跌至5%,暗示市场青睐澳元卖权.

一个月美元/日圆期权波动率在FOMC会议後报14.5%,但今天在亚洲时段下挫至12.95%.美元/日圆现汇依然承压走低,遏制今後期权隐含波动率的後续跌势.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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