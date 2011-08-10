〔中国钢铁〕7月铁矿石进口环比增6.8%至四个月新高,未来数月有望续增(更新版)

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* 7月铁矿石进口量增至四个月新高

* 前7月进口矿均价为每吨162.8美元,上涨39%

* 今後进口矿数量仍有望续增,因需求较好和利润刺激

路透北京8月10日电---中国7月铁矿石进口环比增6.8%至四个月新高,而受益国内矿产量无法满足钢材需求的增长,今後数月铁矿石进口量料继续攀升.

分析师也提到,考虑到下半年保障房投资将加速,以及其他相关机械等钢材需求的增长,未来几个月的铁矿石进口量料呈续增之势.

海关周三公布数据称,中国7月进口铁矿石5,455万吨,同比增长6.5%.而进口矿价仍在攀升.前7个月,中国进口铁矿砂3.9亿吨,增长7.9%,进口均价为每吨162.8美元,上涨39.1%,为历史最高水平.

分析人士称,尽管最近大宗商品价格因美国主权评级下调而承压,但进口铁矿石价格并未出现大幅下探,其63.5%品味的进口矿石报价仍在185美元左右,但成交非常清淡.

"在美国评级危机之前,钢材金九银十令业内人士普遍预期钢材将迎来一波涨势,令进口矿量价齐升,"中国联合钢铁网分析师张佳宾称,"这种短期因素(美国评级危机)导致的系统性暴跌对矿石价格不会有太大影响."

他强调,只要钢厂不停产,矿石价格就不可能跌,而由于国产矿也不可能一直大幅增产,因此进口矿的数量也不会下来.

尽管中国钢铁业利润已经降至极低点,但只要有利润,钢厂就有生产的动力.一位行业人士坦言,"现在热卷仍有每吨100元(人民币)利润,而螺纹的利润更好.从另一个角度而言,利润越薄,就越是要多生产才能增加利润总额."

骏时钢铁北京办事处的一位人士亦强调,矿价上涨的预期仍比较强,一方面是因为国内矿的品味比较低,这几年中国新上的大高炉一般只能用进口高品位的矿.再加上中国现在投资还是比较大,工程项目比较多,所以需求还是有的.

"因为现在很多工厂资金比较紧,一般都是等货(铁矿石)到了,按市场价格买."他称.

中钢协此前表示,受进口铁矿石价格大幅上涨影响,其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.

而产能过剩一直是中国钢铁业的痼疾,尽管中国政府三令五申要求钢铁业淘汰落後产能,但效果甚微.中国7月粗钢产量仍居高位.中国统计局此前公布,中国7月粗钢产量达到5,930万吨,同比增长15.5%.

中钢协此前称,上半年铁矿石价格大涨,已拖累中国钢铁业为此多支付成本高达约160亿美元.而为争取全球最大铁矿石消费国的话语权,中国钢铁工业协会计划于8月试推出中国铁矿石价格指数.[ID:nCN1869477](完)