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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 15:34 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,受全球经济前景相关忧虑打压或难以续涨

路透曼谷8月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收高,追随股价和油价反弹势头,不过交易商表示,有关全球经济前景的忧虑,仍可能损及需求并阻碍期胶强劲上扬.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约上涨3.5日圆,结算价报每公斤359.0日圆(4.6美元).

上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>上升245元人民币至每吨33,030元(5,136美元).

一位交易员表示,"油价和股价升势推高橡胶价格.不过,市场人士仍对大量建仓保持谨慎."

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