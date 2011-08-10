〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,受全球经济前景相关忧虑打压或难以续涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收高,追随股价和油价反弹势头,不过交易商表示,有关全球经济前景的忧虑,仍可能损及需求并阻碍期胶强劲上扬.
TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约上涨3.5日圆,结算价报每公斤359.0日圆(4.6美元).
上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>上升245元人民币至每吨33,030元(5,136美元).
一位交易员表示,"油价和股价升势推高橡胶价格.不过,市场人士仍对大量建仓保持谨慎."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。