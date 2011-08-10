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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 15:44 BJT

〔中国期市〕美联储低利率承诺助推铜价走强,中国贸易数据提供支撑

路透上海8月10日电---铜价周三走强,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)史无前例承诺近零利率政策将至少再维持两年,止住股市跌势,而中国7月贸易数据强劲亦为利好因素.

一份中国官方声明称,美国可能实施新一轮量化宽松政策,令市场臆测复燃.

0703GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升2.4%至每吨8,940美元,上日则跌0.6%.

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