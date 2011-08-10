〔中国期市〕美联储低利率承诺助推铜价走强,中国贸易数据提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月10日电---铜价周三走强,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)史无前例承诺近零利率政策将至少再维持两年,止住股市跌势,而中国7月贸易数据强劲亦为利好因素.
一份中国官方声明称,美国可能实施新一轮量化宽松政策,令市场臆测复燃.
0703GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升2.4%至每吨8,940美元,上日则跌0.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。