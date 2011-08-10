〔美国经济〕美联储或推出第三轮量化宽松政策--高盛

路透新加坡8月10日电---高盛周三称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在承诺超低利率至少再持续两年後,或将推出第三轮量化宽松政策.[ID:nCN1888763]

"我们目前预料,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在今年稍晚或明年初恢复量化宽松的机率高于50%.我们已改变看法,因今天的声明表明,FOMC委员会对经济新闻的反应比我们此前预想的更加温和."高盛首席分析师Jan Hatzius在研究报告中写道.

美联储明确承诺将在2013年中期前维持利率在低水平,并倾向于进一步放松货币政策,这比先前预期更为激进,导致高盛预期美联储推出第三轮量化宽松政策,第二轮量化宽松的6,000亿美元债券购买计划已于今年6月结束.

Hatzius并称,他认为美联储主席贝南克坚持承诺在特定时间框架内维持利率在低水平,尽管FOMC委员会内有三位决策者不同意上述决定,预示美联储内部的其他人相信重启量化宽松是重要的.(完)