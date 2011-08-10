〔美国经济〕美联储或推出第三轮量化宽松政策--高盛

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡8月10日电---高盛周三称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在承诺超低利率至少再持续两年後,或将推出第三轮量化宽松政策.[ID:nCN1888763]
"我们目前预料,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在今年稍晚或明年初恢复量化宽松的机率高于50%.我们已改变看法,因今天的声明表明,FOMC委员会对经济新闻的反应比我们此前预想的更加温和."高盛首席分析师Jan Hatzius在研究报告中写道.
美联储明确承诺将在2013年中期前维持利率在低水平,并倾向于进一步放松货币政策,这比先前预期更为激进,导致高盛预期美联储推出第三轮量化宽松政策,第二轮量化宽松的6,000亿美元债券购买计划已于今年6月结束.
Hatzius并称,他认为美联储主席贝南克坚持承诺在特定时间框架内维持利率在低水平,尽管FOMC委员会内有三位决策者不同意上述决定,预示美联储内部的其他人相信重启量化宽松是重要的.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。