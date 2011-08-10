(重温稿)《中国新债预测》国开行10年固息续发债收益率预测均值4.65%,接近二级市场

* 招标品种: 国开行10年固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周四(11日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 4.58%-4.72%

* 预测均值: 4.65%

路透上海8月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标续发行10年期固息债.路透调查显示,该期债剩馀期限约6.3年,而目前二级市场相近期限的现券收益率与国债利差高于历史均值,配置价值较好,预计明日中标收益率或接近甚至略低于二级市场,市场预测均值4.65%

华东一银行交易员称,"(目前)政策性金融债跟国债利差比较大,在历史上算高的,银行配置的话,应该还不错."

根据中债登数据计算显示,目前六年期政策性金融债与国债利差维持在75个基点(bp)左右,高于历史均值.

上述交易员并指出,近期资金面转宽,再加上国际金融市场的动荡,避险情绪上升的背景下,银行可能会加大现券的配置,预计明日该期债的中标利率将落于二级市场水平附近.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,六年固息政策金融债最新收益率报4.6166%.现券二级市场,剩馀期限6.63年的国开行固息债tCN110216=CFXM今日最新双标报价为4.69%/4.64%.

以下为该期债的具体条款:

46期(2007年第25期增发债)

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 10年/固息

招标时间 8月11日10:00-11:00

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 8月18日

起息日 8月18日

分销期 8月12日-8月18日

上市日 8月24日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第46期国开债为国开行2007年第25期金融债券的增发债券,期限10年,债券起息日为2007年11月29日,兑付日为2017年11月29日,票面利率5.07%.

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)