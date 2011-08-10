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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 17:32 BJT

〔新债招标〕南方电网50亿元六个月期超短融中标收益率为5.30%--路透数据

路透北京8月10日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国南方电网公司周三(10日)簿记建档发行的50亿元人民币

六个月期超短期融资券(SCP),中标收益率确定为5.30%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南方电网 200 50 6 8/10簿记建档 建设银行 AAA 8/11 8/12

中金公司

=============================================================================================(完)

--整理 钟华; 审校 黄凯

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