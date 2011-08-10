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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 16:22 BJT

《外汇动态》欧元兑瑞郎期权隐含波动率再创纪录高点

0735GMT---瑞郎持续动荡,导致欧元兑瑞郎期权隐含波动率再创纪录高位.

欧元/瑞郎一个月期权隐含波动率EURCHF1MO=现报约27%,本周初曾突破雷曼事件发生以来的纪录高位约20%.

一个月欧元/瑞郎期权风险逆转指标EURCHF1MRR=ICAP目前报约4.50,倾向于瑞郎买权.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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