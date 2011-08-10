《外汇动态》日圆持坚令日本决策当局陷入两难境地

0749GMT---有传闻称,日本进口商在薪酬结算日(gotobi)对美元/日圆的需求可观,可能意味着进口商在公共假期前的买入需求减少.

这可能将加剧日本央行对美元/日圆将跌破历史低位76.25的忧虑,特别是当日本出口商据称将推迟卖出,以及有传闻称,下周将有大量与美国公债偿付相关的赎回资金进入日本.

但有杠杆基金据称已下重金押注美元/日圆将上涨,以从可能出现的任何干预行动中获益,日本当局可能发现,他们的干预行动成效不会很大,即便他们的确入市干预.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]