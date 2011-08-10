〔韩国汇市〕公债价格上扬且韩元反弹,关注韩国央行利率政策会议

路透首尔8月10日电---韩国公债价格周三进一步上涨,且收益率(殖利率)曲线变平,因预计韩国央行在本周的利率政策会议上将按兵不动,并且今年稍晚升息的机率有所降低.

据报导,朝鲜(北韩)向韩国一岛屿方向发射炮弹,一度导致一个月期美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)上升,不过对当地其他市场影响不大,因该消息公布时市场已经收盘.