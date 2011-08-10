〔韩国汇市〕公债价格上扬且韩元反弹,关注韩国央行利率政策会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月10日电---韩国公债价格周三进一步上涨,且收益率(殖利率)曲线变平,因预计韩国央行在本周的利率政策会议上将按兵不动,并且今年稍晚升息的机率有所降低.
据报导,朝鲜(北韩)向韩国一岛屿方向发射炮弹,一度导致一个月期美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)上升,不过对当地其他市场影响不大,因该消息公布时市场已经收盘.
当地一大型经纪公司的债券交易商表示,"市场倾向于(韩国央行)认为明日会维持指标利率不变,并在之後发表温和言论."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。