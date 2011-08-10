〔中港股业绩〕中兴通讯上半年净利同比降12.4%至7.69亿元--业绩快报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月10日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周三发布业绩快报,按中国会计准则,公司上半年实现净利7.69亿元人民币,同比下降12.42%.
业绩快报并显示,上半年公司实现营业收入373.45亿元人民币,同比增长21.55%.
中兴通讯A股周三收报19.21元,跌1.08%;H股收报21.15港元,上涨4.96%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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