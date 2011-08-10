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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 16:29 BJT

〔中港股业绩〕中兴通讯上半年净利同比降12.4%至7.69亿元--业绩快报

路透上海8月10日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周三发布业绩快报,按中国会计准则,公司上半年实现净利7.69亿元人民币,同比下降12.42%.

业绩快报并显示,上半年公司实现营业收入373.45亿元人民币,同比增长21.55%.

中兴通讯A股周三收报19.21元,跌1.08%;H股收报21.15港元,上涨4.96%.(完)

参看相关细节,请点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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