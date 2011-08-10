〔投行观点〕美银美林将12个月後黄金价格预测上调至2,000美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透班加罗尔8月10日电---美银美林将12个月後黄金价格预测上调至每盎司2,000美元,称因第三轮量化宽松机率上升,且欧美信用质量恶化.
不过该行维持2012年布兰特原油平均价格预测在每桶114美元不变.
"我们对2012年仍看涨,因相比预期的经济增长步伐,全球油市供不应求仍很严重,"美林美银在致客户的一份报告中称.
"未来几个月全球经济可能放缓,但我们仍然认为2011年第四季布兰特原油均价应为每桶102美元,会短暂触及每桶95美元."
该行称,在衰退的情景假设下,布兰特原油可能跌破每桶80美元,只有当石油输出国组织(OPEC)减少供给才会回升.
由于预计的货币和财政政策势必推涨黄金,大宗商品价格下跌应是短暂的,美银美林称,对2012年平均铜价预测保持在每吨10,175美元不变.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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