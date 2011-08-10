〔欧洲金融〕欧盟和IIF拟将希腊债券互换计划扩展至较长期债券--消息

路透雅典8月10日电---希腊一位高级银行家周三透露,欧盟(EU)和国际金融协会(IIF)官员正研究扩展希腊债券互换的范围,以涵盖2024年到期的公债,而非2020年.

"他们正审视延长拟参与互换的债券期限,将年期从2020年延伸至2024年,"该银行家简要援引IIF官员的话称.

"这将使得希腊政府容易达到民间部门参与率90%的目标,"这位不愿透露姓名的银行家提到.(完)