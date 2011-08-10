〔中港股业绩〕中兴通讯上半年营收增逾两成但净利下降,因毛利率下滑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 中兴通讯上半年净利同比降12.42%
* 上半年营收增21.55%
* 净利减少因毛利率下滑
路透上海8月10日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周三发布业绩快报,按中国会计准则,尽管公司上半年营业收入增逾两成,但净利同比降12.4%,因毛利率出现下滑.
业绩快报显示,上半年公司实现净利7.69亿元人民币,营业收入373.45亿元,同比增长21.55%,公司总体毛利率为29.76%,较去年同期的33.45%下降3.69个百分点.
公司指出,自2010年以来深化在主要国家、主流运营商规模突破的战略,采取了较有竞争力的产品策略,上半年运营商网络产品毛利率由去年同期的38.04%下降为34.51%;智能终端关键市场面临重要切入阶段,公司采取积极进取策略,手机产品总体毛利率由去年同期的22.71%下降为19.63%.
此外,上半年公司减持国民技术1,768万股,占国民技术总股本的6.50%,共获投资收益约2.92亿元;截止上半年末,本公司尚持有国民技术股份3,672万股,占国民技术股份总额的13.50%.
展望下半年,公司认为,国内运营商资本开支预计将会比上半年提速,国际市场方面,移动宽带建设、智能终端发展将继续成为市场热点.公司将在保持规模稳定增长的前提下,取得规模与利润之间的良性循环.
中兴通讯A股周三收报19.21元,跌1.08%;H股收报21.15港元,上涨4.96%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。