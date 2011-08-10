〔中港股业绩〕中兴通讯上半年营收增逾两成但净利下降,因毛利率下滑(更新版)

路透上海8月10日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周三发布业绩快报,按中国会计准则,尽管公司上半年营业收入增逾两成,但净利同比降12.4%,因毛利率出现下滑.

业绩快报显示,上半年公司实现净利7.69亿元人民币,营业收入373.45亿元,同比增长21.55%,公司总体毛利率为29.76%,较去年同期的33.45%下降3.69个百分点.

公司指出,自2010年以来深化在主要国家、主流运营商规模突破的战略,采取了较有竞争力的产品策略,上半年运营商网络产品毛利率由去年同期的38.04%下降为34.51%;智能终端关键市场面临重要切入阶段,公司采取积极进取策略,手机产品总体毛利率由去年同期的22.71%下降为19.63%.