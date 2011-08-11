《热点透视》收藏品市场泡沫凸显中国的抗通胀挑战

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 洪曦

路透香港8月10日电---继去年的绿豆与海带泡沫後,中国的过剩流动性转向高端市场--艺术品和珠宝.这类资产需求大涨,最初可能是源于投资者担心通胀与美元贬值侵蚀财富,但眼下则更像是一种投机性的狂热.它显示出,收紧信贷并拉低股市的信贷紧缩并未完全奏效.

近来美国债信评等被调降，且中国7月通胀率升至6.5%,使金币与黄金饰品受到热捧.官方统计数据显示,中国珠宝销售今年跳增49%至160亿美元.更激进的买家则正囤积书画、邮票和红酒,指望稍後转手获利.这已导致艺术品市场猛涨.中央美术学院称,2010年中国艺术品市场成交额增长了41%至260亿美元.

收藏品价格高昂,而目前股票则显得低廉.中国沪综指市盈率(本益比)仅为11倍,居历史低位.相比之下,日股日经225指数为14倍,英股富时100指数为15倍.因预计通胀可能侵蚀企业获利,中国投资者对增长感到悲观.对众多企业需要增资的揣测,使股票魅力被进一步削弱.对社会稳定的担心使得金币等便携的财富储藏方式可能会越发受到欢迎.

收藏品泡沫凸显了中国政府在抗通胀上面对的挑战.收藏品市场的繁荣进一步证明,经济体系中仍有过多货币泛滥.过去10年间,中国信贷成长一直稳步超出国内生产总值(GDP)增速.中国可能加息,但会让人担心,这可能吸引更多外资流入,特别是在美联储表示将把近零利率至少再维持两年之後.

幸好如果收藏品泡沫破灭,对整体经济影响不会太大.但泡沫存在的本身是一个警示讯号,说明中国对实体经济的投资机会开始变得匮乏,而投机冲动达到新高.(完)