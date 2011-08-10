美国经济堪忧,奥巴马连任前景不乐观

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月7日电---每份黯淡的经济报告、债务危机和华尔街情绪波动，都让美国总统奥巴马2012年连任的难度增加一些。
近期有关经济的负面消息铺天盖地，导致美国民众情绪越发低落，并让明年大选情况难以预测，民主党一度希望奥巴马能轻松连任。
智库美国企业研究所（American Enterprise Institute）公众舆论分析家Karlyn Bowman称：“奥巴马面临的经济困境尤为艰难。”
“目前公众的悲观程度和负面影响的持久性，我以前从未见过，”她说，“这是一份基于表现的工作，人们希望看到经济好转。”
民调显示，至少三分之二的美国人认为，美国发展方向有误，消费者信心跌至两年来的低点，绝大多数人不认同奥巴马处理经济问题的方式。
早在上周全球股市暴跌和欧美债务危机之前，美国民众对奥巴马的支持率就不断下跌。
7月的最後一周，调查机构盖洛普（Gallup）称，民众对奥巴马的支持率为42%，跌至周纪录低点。
昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）在上周提高美债上限协议达成後民调发现，佛罗里达州多数人认为，奥巴马不应连任。该州独立选民对奥巴马的支持率和反对率从5月的47比45，跌至现在的33比61。
昆尼皮亚克民调负责人Peter Brown指出：“现任者连任总是取决于公民投票，而选民的第一个问题会是‘他是否值得连任？’目前，上述数据表明，答案不一定是肯定的。”
奥巴马的支持率下降给共和党人带来希望。今年早些时候，已有数名共和党人士准备参选，不过有人预测，奥巴马很强势且竞选资金雄厚，不太可能连任失败。
共和党人计划不断提醒选民，在奥巴马任期内，美国失业率高居不下，经济复苏陷入停滞且楼市不景气。美债信用周五调降後，共和党人加大了对奥巴马谴责的力度。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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