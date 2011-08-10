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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 17:19 BJT

〔中国房地产〕政府将2012年计划开工建设保障房目标下调至800万套--消息

路透北京8月10日电---两位消息人士周三表示,2012年中国政府计划开工建设保障房800万套,较此前计划缩减了20%.

一位消息人士向路透表示,中国政府计划在2012年做到八百万套开工,"就是开工一定要做到,不一定是建成."

"剩下来的要按常态进行,再加上2012年政府换届,保障房建设还需要做一次市场需求的评估,但是这一千八百万套,这两年当中是绝对需要的."上述消息人士称.

中国7月底举行国务院常务会议称,近期要加快供地进度,保证今年1,000万套保障房建设用地,并提前做好明年保障性安居工程建设用地供应的储备和预安排.

中国保障房建设已成为房地产调控成败的关键.中国政府此前称,今明两年,中国将分别开工建设保障房1,000万套,未来5年总计开工建设数量将达到3,600万套.(完)

--发稿 北京中文部

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