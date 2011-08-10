〔中国债市〕现券走势整体趋稳,机构倾向观望待政策面进一步明朗

路透北京8月10日电---中国银行间债市周三现券走势整体趋稳.交易员表示,虽然国内有抗通胀的现实需要,但政策面或需随欧美经济走势进一步明朗,机构当前倾向采观望态度,现券交投趋清淡.

"CPI比较让人担忧,欧美又有各有危机,国内外形势相对矛盾.(国内)政策取向或需按国外出牌.债市方向不明,市场观望气氛会浓些."华东地区一银行交易员说.

上海一大型银行交易员亦表示,假若美国推出第三轮量化宽松政策後,输入因素或进一步推高国内通胀水平,政策或不具备转向的空间;加之资金面年内一直很脆弱,市场利率近日大幅下行後,机构开始重新审视其价值,机构谨慎情绪抬头.

中国7月通胀增幅超预期飙下37个月新高,工业增加值及投资增速则平稳放缓,面对全球经济可能再次陷入低迷,中国接下来要如何施展宏观调控的魔棒,可能得更费思量了.[id:nCN1887123]

中国国务院会议周二指出,要处理好经济平稳发展和经济结构调整,管理通胀预期三者的关系.努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长.[ID:nCN1887797]

高盛周三称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在承诺超低利率至少再持续两年後,或将推出第三轮量化宽松政策.[ID:nCN1888763]

剩馀期限近五年的固息国债110014券CN110014=CFXS成交居首,收报98.3440元,对应收益率3.8200%,成交264.27亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0558 3.1181

上日 2.7528 3.1104

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7406/3.6656

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6545/3.5995

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2880/4.2187

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