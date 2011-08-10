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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 17:14 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币略微反弹,因欧洲股市下跌

IFR悉尼8月10日电---仍在交易的美元兑日圆以外亚洲货币对略微走高,因欧洲主要股市从盘初高位回落.

意大利银行股似乎正拖累欧洲股市下跌,并削弱隔夜美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明所提振的风险胃纳.

意大利MIB股指从稍早劲升3.05%所及高位下滑,最新跌1.3%;西班牙股市从上涨2.58%转为下挫0.54%;德国DAX股指缩窄早先2.88%的涨幅,最新升1.04%.

这打压欧洲交易时段的风险胃纳,欧元/美元脱离欧洲盘初高位1.4383,最新报1.4350.

美元/坡元回升至1.2100水准上方,最新报1.2115,仅略低于日高1.2125.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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