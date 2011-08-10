《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币略微反弹,因欧洲股市下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月10日电---仍在交易的美元兑日圆以外亚洲货币对略微走高,因欧洲主要股市从盘初高位回落.
意大利银行股似乎正拖累欧洲股市下跌,并削弱隔夜美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明所提振的风险胃纳.
意大利MIB股指从稍早劲升3.05%所及高位下滑,最新跌1.3%;西班牙股市从上涨2.58%转为下挫0.54%;德国DAX股指缩窄早先2.88%的涨幅,最新升1.04%.
这打压欧洲交易时段的风险胃纳,欧元/美元脱离欧洲盘初高位1.4383,最新报1.4350.
美元/坡元回升至1.2100水准上方,最新报1.2115,仅略低于日高1.2125.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。