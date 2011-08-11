版本:
中国
寰宇花絮 | 2011年 8月 11日 星期四 08:58 BJT

德国将重建部分柏林墙

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林8月9日电---柏林墙将卷土重来。

建造于50年前的柏林墙20年前倒塌，柏林市正在为後人重建部分柏林墙，这让那些想一睹柏林冷战历史的游客感到欣喜不已。

这个长约160公里的柏林墙在1989年东欧剧变後几乎被完全推倒。

1990年10月3日两德统一时，只有部分墙体的断壁残垣尚存，302座了望台也仅存三座。

柏林市长克劳斯・沃佛莱特(Klaus Wowereit)在接受路透采访时表示：“人们总是抱怨，柏林墙的拆除有点儿过多。”

“从今天的角度来看，这种抱怨是可以理解的。如果能将柏林墙保留更多，这可能对游客更好。但当时，我们只是乐见柏林墙的消失。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

更多 寰宇花絮

热门文章

编辑推荐

文章推荐