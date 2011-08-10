(重温稿)《中国新债预测》农发行一年固息债利率预测均值4.11%,接近二级市场

* 招标品种: 农发行一年固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周四(11日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 4.00%-4.27%

* 预测均值: 4.11%

路透上海8月10日电---中国农业发展银行周四将招标发行一年期固息债.路透调查显示,高通胀背景下,市场对于紧缩政策仍存忌惮,近期趋缓资金面难解短期品种发行不佳的局面,料本期债中标利率将接近二级市场,均值在4.11%.

交易员并指出,绝对收益率不高,且将来易受资金面多寡的冲击,风险偏高压制了市场对于短期券种的参与热情.

"收益率太低了,拿了没意思,资金成本一上来,就不合算了,"华南一券商交易员称.

他指出市场虽认为紧缩政策节奏将放缓,但尚处于加息周期内,且存款准备金一旦调整,资金面变动易对短期品种造成冲击,因此目前短券难获市场青睐.

银行间债市剩馀期限约0.8年的进出口银行固息债110308tCN110308=CFXS,最新成交收益率为3.9202%.剩馀期限约1.27年的进出口银行固息债090310tCN090310=CFXS,最新成交收益率为4.3174%

但上述交易员也指出,前期央票持续地量发行,部分机构或将该期债当做一年期央票的替代配置,但体量不大,尚不足扭转本期债需求偏弱的态势.

该期债为农发行2011年第14期金融债,到期一次还本付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为8月11日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为8月18日,8月12日-8月18日为分销期,8月22日上市.(完)