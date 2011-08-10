《外汇动态》荷兰国际集团维持卢布在2011年底时的汇价预估

路透8月10日电---荷兰国际集团(ING)表示,其所作的俄罗斯卢布兑欧元-美元货币篮子RUS=MCX到年底将抵达33.0-33.5的预计或许有些乐观.不过该行分析师认为,油价仍将强劲,从而支撑卢布汇价.

卢布兑欧元-美元货币篮子目前报35.31,但ING指出,近期推动卢布至今年最低水准的全球抛压,走势过度,美国和全球经济将得到改善.

ING维持第四季布兰特原油价格在每桶110美元的预估,这应能支撑俄罗斯的国际收支状况.

ING称,只有资本外流才能损及卢布汇率,"但我们认为目前俄罗斯的状况相比2008年更加可靠,全球流动性情况也与当年不同."(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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