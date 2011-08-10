《中国公开市场预测》三月期央票发行量骤增,预计中标收益率仍持稳

* 三个月期央票发行量骤增

* 紧缩调控将趋谨慎,收益率料持稳

* 预计央行明日将恢复91天期正回购操作

路透上海8月10日电---中国央行公开市场周四将招标发行70亿元人民币三个月期央票,发行量较上周大增六倍.全球经济增长前景堪忧,使得央行在考量加息等紧缩政策时将更为谨慎,料明天该期央票中标收益率将继续持稳.

交易员称,目前资金面已有回暖,但一二级市场收益率倒挂致使央票需求仍然不济.央行明日很可能恢复暂停了近一个月的91天期正回购操作,以达到平滑到期的目的.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.0801%;当日央行未进行正回购操作.

北京一银行交易员称,"虽然比上周多了一些,但现在市场有钱,这点量不算什麽,(发行收益率)不会动的."

她表示,尽管三个月央票和91天正回购期限相同,但对于央行而言,通过正回购操作来对冲到期可能更为容易.和本周二一样,预计央行明天还将进行大量正回购.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.2653%,高于发行收益率约19个基点(bp).

央行周二招标发行了20亿元一年央票,发行价96.62元,对应收益率连续六周持平于3.4982%.央行同日还进行了830亿元28天期正回购操作.此外,央行上次进行91天期正回购操作是在7月14日,操作量为500亿元,中标利率持平3.08%.

在周二召开的国务院常务会议上,中国总理温家宝表示,要做好防范风险的准备.此次会议没有再提"把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务",而表示要"努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长."

中国强调保持政策连续性,亦要提高政策的前瞻性.目前政策微调的若干迹象已现,市场更是憧憬紧缩政策提前结束.只是,美联储承诺未来两年维持近乎零利率,则使中国政策取向更加两难,防范"热钱"流入形势亦更严峻.[ID:nCN1889613]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续三周维持净投放,其中上周放量至440亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 70

正回购 (周二) 830

(周四) 待定

央票到期 830

正回购到期 1,090

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