〔中国房地产〕明年拟开工保障房800万套,较原计划下调20%--消息人士(更新版)

(新增分析师评论及背景)

* 明年保障房开工建设目标下调20%

* 资金压力及地方政府财政压力所迫

* 分析人士称新目标更显合理

路透北京8月10日电---中国未来五年保障房建设计划或因资金压力调整节奏.两位消息人士表示,中国政府计划明年开工建设保障房800万套,较此前计划目标缩减20%.

作为房地产调控的长效手段,中国计划十二五期间(2011-2015)建设3,600万套保障房.3月份来自国家发改委的信息显示,建设进度安排为2011年和2012年分别投建1,000万套,此後三年共投建1,600万套.

一位消息人士周二向路透表示,中国政府计划在2012年做到八百万套开工,"就是开工一定要做到,不一定是建成."

"剩下来的要按常态进行,再加上2012年政府换届,保障房建设还需要做一次评估,但是这一千八百万套,这两年当中是绝对需要的."上述消息人士称.

上月底国务院常务会议称,近期要加快供地进度,保证今年1,000万套保障房建设用地,并提前做好明年保障性安居工程建设用地供应的储备和预安排.

分析人士表示,受制于资金压力及地方政府日益沉重的财政压力,保障房建设目标下调可谓明智之举.涉及到地方融资平台,今年地方政府土地收入的下降,明年地方政府财政压力将加大.

"今年来看,保障房开工和完工的实际情况都不太好,资金困难还是很多,1,000万套的目标还是太大了,太急了,应该下调."上海一位房地产分析师表示.

一位北京的房地产分析师并称,考虑到资金需求情况,保障房明年建设目标略有下调是比较合理的.由于今年1,000万套保障房开工,估计所需一半後续资金要留到明年配置,届时再加上明年开工,所需资金将较今年更多.

"这一数字比预期的要少,之前说法是2012年要再建1,000万套,这可是政治任务的."北京一位金融界人士称,但他并表示,地方政府普遍喊钱紧,保障房开工率、公平分配、质量等方便也确实存在很多问题.

按照计划,今年要完成的1,000万套保障性安居工程年度投资约1.3万亿元,其中5,000多亿元将由中央和各地政府筹集,中央财政将投入近1,500亿元,其馀均由地方政府筹措;约有8000亿元将通过社会机构和保障对象及其所在企业筹集.

面对今年1,000万套的建设目标,如何筹集到建设资金是当前地方政府遭遇的难题.目前中国政府已允许发行地方债券,鼓励社保和保险资金进入保障房领域等措施以解决资金不足的问题.银监会上月底提出,对保障房等四类平台项目等可继续贷款.(完)