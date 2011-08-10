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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 17:20 BJT

〔新兴汇市〕FED低利率承诺及地区股市回升助推新兴亚洲货币走强

路透新加坡8月10日电---韩元及马来西亚林吉特(马币)周三反弹,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将近零水平利率维持至2013年,令投资者在几日来市场大跌後,谨慎重返风险较高资产.

韩元兑美元KRW=微升0.8%,此前一度下滑,因有报导称朝鲜(北韩)曾向韩国近海发射炮弹.但随後另一报导称这似乎只是一场军事演习,韩元因此扳回跌幅.[ID:nCN1890073]

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