〔新兴汇市〕FED低利率承诺及地区股市回升助推新兴亚洲货币走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月10日电---韩元及马来西亚林吉特(马币)周三反弹,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将近零水平利率维持至2013年,令投资者在几日来市场大跌後,谨慎重返风险较高资产.
韩元兑美元KRW=微升0.8%,此前一度下滑,因有报导称朝鲜(北韩)曾向韩国近海发射炮弹.但随後另一报导称这似乎只是一场军事演习,韩元因此扳回跌幅.[ID:nCN1890073]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。