〔英国金融市场〕英镑下跌但公债期货续涨,此前英国央行公布通胀报告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月10日电---英国央行季度通胀报告公布後,英镑兑美元GBP=D4下跌并触及日低1.6210,欧元兑英镑EURGBP=D4由0.8860升至两周高位0.8876.此外,英国公债期货FLGU1扩大涨幅,日内上涨104个跳动点至127.65.
英国央行周三预测,今明两年英国经济增速将比三个月前预测的缓慢,因全球经济放缓,这意味着通胀率可能在明年迅速下降.[ID:nCN1889599](完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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