〔英国金融市场〕英镑下跌但公债期货续涨,此前英国央行公布通胀报告

路透伦敦8月10日电---英国央行季度通胀报告公布後,英镑兑美元GBP=D4下跌并触及日低1.6210,欧元兑英镑EURGBP=D4由0.8860升至两周高位0.8876.此外,英国公债期货FLGU1扩大涨幅,日内上涨104个跳动点至127.65.

英国央行周三预测,今明两年英国经济增速将比三个月前预测的缓慢,因全球经济放缓,这意味着通胀率可能在明年迅速下降.[ID:nCN1889599](完)