〔英国经济〕全球和英国国内增长的阻力正日益增强--央行行长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月10日电---英国央行总裁金恩周三在记者会上称:
* 货币政策委员会(MPC)认为,英国基本经济活动弱势持续的时间或比预期的更长
* 全球和英国国内增长的阻力正日益增强
* 自上次会议以来,市场人气已急剧恶化
* 我们必须与海外同仁一起应对公共和民间债务问题
* 大宗商品价格进一步上涨的可能性较一个月前降低
* 英国货币和信贷增长速度极低
* 政策工具并未用尽,央行可以扩大资产购买计划,但不是现在
* 最新英国贸易数据疲弱,但此数据波动较大,无需过分解读
* 货币政策效用有限
* 英国央行给出任何利率承诺的作法非常危险,因环境可能迅速变化
* 没有理由认为我们希望或被迫重新启动特别流动性计划(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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