版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 18:04 BJT

〔英国经济〕全球和英国国内增长的阻力正日益增强--央行行长

路透伦敦8月10日电---英国央行总裁金恩周三在记者会上称:

* 货币政策委员会(MPC)认为,英国基本经济活动弱势持续的时间或比预期的更长

* 全球和英国国内增长的阻力正日益增强

* 自上次会议以来,市场人气已急剧恶化

* 我们必须与海外同仁一起应对公共和民间债务问题

* 大宗商品价格进一步上涨的可能性较一个月前降低

* 英国货币和信贷增长速度极低

* 政策工具并未用尽,央行可以扩大资产购买计划,但不是现在

* 最新英国贸易数据疲弱,但此数据波动较大,无需过分解读

* 货币政策效用有限

* 英国央行给出任何利率承诺的作法非常危险,因环境可能迅速变化

* 没有理由认为我们希望或被迫重新启动特别流动性计划(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐