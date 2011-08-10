〔中港股市〕沪综指反弹收高,港股终止连跌六日之势上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月10日电---香港股市周三上扬,终止连跌六日之势,受助于投资人空头回补,但交易量回落暗示,与逢高买入相比,投资者更愿意抛售.
恒生指数升2.3%,与区域股市走势基本一致,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺近零利率政策将至少再维持两年,助推全球股市走强.
但由于主要经济体成长料将进一步放缓,市场仍对企业业绩存疑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。