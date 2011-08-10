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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 18:12 BJT

〔中港股市〕沪综指反弹收高,港股终止连跌六日之势上扬

路透香港8月10日电---香港股市周三上扬,终止连跌六日之势,受助于投资人空头回补,但交易量回落暗示,与逢高买入相比,投资者更愿意抛售.

恒生指数升2.3%,与区域股市走势基本一致,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺近零利率政策将至少再维持两年,助推全球股市走强.

但由于主要经济体成长料将进一步放缓,市场仍对企业业绩存疑.

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