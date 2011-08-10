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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 18:14 BJT

《外汇动态》瑞郎至少被高估20%,但尚不会大幅修正--SEB

0948GMT---瑞典北欧斯安银行(SEB)预计,瑞郎目前被高估至少20%或更多,显然长期而言应抛出.

"但是我们预计,在全球经济成长忧虑开始消退,以及/或者欧元区显现出一些压力减轻的迹象之前,瑞郎都不会出现任何重大修正,估值无法达到更加合理的水准,"该行在报告中称.

SEB还补充道,瑞士央行(SNB)的耐心正逐渐丧失,但干预之举只能减慢瑞郎的升值速度而已.

欧元兑瑞郎EURCHF=持平于1.0384瑞郎,瑞士央行今早采取额外宽松措施的效果不明显.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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