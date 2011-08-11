(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持平,外商银资金水位升高

* 短率持平

* 外资卖股但未全数汇出令外商银资金水位攀高

记者 高洁如

路透台北8月10日电---台湾银行间短期利率周三大致持平上日,由于近期股市波动剧烈,外资卖股求现,令外商银行帐上资金回复宽松,但需求平稳,短率大致不变.

交易人士表示,虽然外资在全球股灾之下不能免俗的卖超了台股,但部分客户仍将现金保留帐上,并未如数汇出,仍在等待投入股市的时机.

台湾股市周三收涨3.25%,录得逾两年来最大单日百分点涨幅.不过外资周三仍然大卖台股317亿台币,再度创下连续第七日卖超台股.[ID:nCT0390406]

"外资的钱并没有走光...因为汇出也是危险,美元长线还是趋贬,"一外商银行交易员称.本地时间15:20,台币兑美元TWD=TP升8.5分报28.965.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,同上日;区间为0.287-0.76%,亦同上日.

2-7天拆款利率区间在0.380-0.80%,上日在0.38-0.78%.

**短票利率也纹风不变**

短票方面,票券商表示,短票量持续偏少,而需求看升,因此尽管今日国库券的利率仍低于30天期存单利率--0.87%,还是有买需.

"主要是今年发的国库券目前大多到期了,所以有补一点券的需求."一位大型票券商交易员说.

台湾央行周三代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.855%,略高于市场预估的0.80-0.85%.[ID:nCT0390312]此期券明年5月10日到期,明日交割.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.

台湾央行今日共发行3,489亿台币存单.相较存单到期金额4,047亿,存单发行馀额减少558亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,本周余日的到期情况为:周四1,143亿、周五2,879.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为25亿台币,累计超额准备为负822亿台币,加计前期1%的超额准备为105亿台币.

**公债附买回利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳.虽有南亚塑(1303.TW)现金股利发放,投信端多已提前准备,今日市场资金状况较上日偏松.

资金调度人士并表示,前几日台股狂泻,投信业随政府基金进场护盘,已连续二日买超,今日台股翻红,又见部分资金重新投往股市,预估接下来还会有交割款陆续自RP市场抽离.不过,投信端尚有余钱,料有缺口补齐也不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.

周三有南亚塑发放现金股利,金额369亿台币.(完)