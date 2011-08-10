〔中国铁路〕适当降低高铁运营初期的速度,暂停审批新的铁路项目--国务院

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月10日---中国国务院周三召开常务会议决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路项目.
会议还表示,"对已经批准,还未开工的铁路项目重新组织系统的安全评估,暂停审批新的铁路项目,对已受理的铁路项目重新进行安全论证.".
会议还决定成立7.23特大事故的国务院检查组,进行全面调查.
7月23日甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少近40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高速铁路安全的质疑.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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