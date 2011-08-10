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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 19:11 BJT

〔中国铁路〕适当降低高铁运营初期的速度,暂停审批新的铁路项目--国务院

路透北京8月10日---中国国务院周三召开常务会议决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路项目.

会议还表示,"对已经批准,还未开工的铁路项目重新组织系统的安全评估,暂停审批新的铁路项目,对已受理的铁路项目重新进行安全论证.".

会议还决定成立7.23特大事故的国务院检查组,进行全面调查.

7月23日甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少近40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高速铁路安全的质疑.(完)

--发稿 钟华; 审校 黄凯

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