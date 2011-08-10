版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 18:39 BJT

〔亚洲橡胶〕8月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月10日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 352.0 50 356.2 21

9月 357.0 83 360.5 10

10月 357.0 118 360.7 14

11月 357.5 187 361.7 5

12月 358.0 846 362.7 172

1月 359.0 5298 363.5 987

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐